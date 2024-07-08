ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Zülkif Dağlı, haziran ayında hakkında yakalama kararı bulunan 363 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca haziran ayında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Çorum'da son bir ayda asayiş birimlerince 236 şok ile 21 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini, 169 bin 662 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını belirten Dağlı, gözaltına alınan hakkında yakalama kararı bulunan 363 kişiden 33'ünün tutuklandığını dile getirdi.

Dağlı, denetimlerde 51 ruhsatsız tabanca, 29 tüfek, 19 kurusıkı tabanca ve 1316 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Trafik birimlerince denetlenen 96 bin 781 aracın 22 bin 103'ünün sürücüsüne idari para cezası uygulandığını aktaran Dağlı, abartılı egzoz, kural dışı modifiye ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi nedenlerden 625 aracın trafikten men edildiğine işaret etti.

Dağlı, 14 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 3 bin 904 sentetik ecza hapı, 4 bin 216 gram uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin 87 litre sahte içki, 10 kilogram kaçak tütün, 18 bin makaron ele geçirildiğini anlattı.

Vali Dağlı, asayiş birimlerince yakalanan 1 DEAŞ üyesi hakkında adli işlem, 26 FETÖ üyesi hakkında da adli işlem yapıldığını kaydetti.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 3 bin 667 hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu aktaran Dağlı, hükümlü ve tutukluları ziyarete gelenlere yönelik sorgulamalarda haklarında yakalama kararı bulunan 28 kişinin yakalandığını ifade etti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü taşıyan keneler ve orman yangınları konusunda herkesi duyarlı davranmaya davet eden Dağlı, serinleme amaçlı baraj ve göllere de girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Haziranda Çorum'da 22 kişinin doğadan topladıkları mantarlardan zehirlendiğine dikkati çeken Dağlı, bu tür mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Düğünlerde silah atılmasının önüne geçmek üzere her düğüne sivil polis ve jandarma personeli görevlendirdiklerini aktaran Dağlı, ateş ettiği tespit edilen kişiler hakkında adli ve idari işlem yapıldığını kaydetti.

Kentte vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğine dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı şekilde gideceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, oda ve STK'larımızla, vatandaşlarımızla ve basın mensuplarımızla iletişim ve iş birliği içerisinde olacağız. Toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun şekilde devam edeceğiz. Tüm gayemiz, Çorumlu vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde hayatlarını sürdürmeleri."

