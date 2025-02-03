Çorum’un Bahabey Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, büyük paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki C.A. idaresindeki 19 ADN 036 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada şans eseri başka bir aracın kazaya karışmadığı öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, otomobilin içinde sıkışmayan ancak hafif sıyrıklarla kurtulan sürücüye müdahale etti.

1.74 promil alkollü çıktı

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen C.A.’nın, hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde ise sürücünün 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücüye cezai işlem uygulanırken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.