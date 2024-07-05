ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin içinde kalarak yaralanan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi Manastır Tepesi yakınlarında başlayan anız yangını, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 150 dekar alana yayılan yangına müdahale ettiği sırada alevlerin içinde bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti.
Baş bölgesinde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.
Su ile yıkanan kaplumbağa, daha sonra güvenli alana bırakıldı.
Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: aa