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Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi

Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi

Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Su ile yıkanan kaplumbağa, daha sonra güvenli alana bırakıldı.

Baş bölgesinde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 150 dekar alana yayılan yangına müdahale ettiği sırada alevlerin içinde bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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