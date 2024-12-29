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Polis yetkilileri, uyuşturucu kaçakçılarının farklı yöntemler denediğini, ancak güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sayesinde bu tür girişimlerin engellendiğini vurguladı.

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Operasyon sonrası gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda 8 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, ilçeye sokulmaya çalışılan bez bebek , polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Çorum ’un İskilip ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ilginç bir yöntem ortaya çıktı. Üzerinde “Doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar” yazılı bir bez bebeğin içine saklanan 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

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