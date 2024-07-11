ÇORUM (AA) - Çorum'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından "Çorum Bölgesel Tarım Zirvesi" düzenlendi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışındaki konuşmasında, tarımın stratejik öneme sahip bir sektör olduğunu söyledi.

Belediye olarak atıl vaziyetteki 80 dekarlık alanda birkaç yıldır tarımsal üretim yaptıklarını belirten Aşgın, ayrıca kısıtlı miktarda temin ettikleri ata tohumunu da 2,5 dekarlık alana ekerek çoğaltma çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Kentin bir kültür ve sanayi şehri olmasının yanında iyi bir tarım şehri olduğunu dile getiren Aşgın, "Çorum medeniyet şehridir, tarihi bir kültür şehridir. Rakamlar da gösteriyor ki bu bölgenin sanayi ve ticaretindeki yıldızı Çorum'dur. Komşu illerin ihracat rakamlarını topladığınız zaman, büyükşehir dahil olmak üzere, Çorum'a erişememektedir. Çorum'un dillendirmediğimiz bir yanı vardır ki o da bir tarım şehri olmasıdır." dedi.

MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen de zirveye akademisyenler ve tarım sektöründen iş insanlarının katıldığını, bölgenin tarımsal potansiyelinin konuşulacağı önemli bir toplantı organize ettiklerini anlattı.

MÜSİAD'ın yurt içi ve dışında 186 şubesi, 14 bin civarında üyesinin olduğunu vurgulayan Özen, üyelerinin yüzde 10'unun tarım sektöründe yer aldığını kaydetti.

Milliyetçiliğin, savaşların, küresel ısınmanın konuşulduğu dünyada tarımın ülkeler için yüksek stratejik öneme sahip bir konu olduğuna dikkati çeken Özen, "Artık dünyada, 'Ne kadar silahın, ne kadar teknolojin var?' konusundan, 'Ne kadar ve hangi gıdan var?' konusuna gidiyoruz. Ülkelerin en önemli, en stratejik konusu gıda ve tarımdır." diye konuştu.

Özen, Türkiye'nin tarımsal üretimde 9. sırada yer aldığını ancak çiftçilerin yaş ortalamasının 57'ye kadar yükseldiğini kaydederek, "Bunu gençleştirmemiz gerekiyor. Bunu gençleştirmemizin en önemli ayağı, tarım liselerinin kurulması ve akabinde sadece işi tarım olan en az 2 üniversite olmasından geçiyor. Eğer gençlerimize tarımın önemini anlatamazsak, gelecekte çocuklarımız gıdaya ulaşmakta çok zorlanacak." ifadelerini kullandı.

