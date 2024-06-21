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Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, ilçenin yangın felaketiyle karşı karşıya geldiğini belirterek, "Yangın, itfaiye ve vatandaşların işbirliğinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerimizin erken davranması, erken müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Asarçayır Mahallesi Gömü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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