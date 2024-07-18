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Vücudunda yanıklar tespit edilen U.C, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen anne Mihrican C. (39) ile oğlu U.C. (13), sağlık ekiplerince ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine eve itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yatukcu Mahallesi Semerciler Sokak'ta Mehmet C'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde evde çıkan yangın da dumandan etkilenen anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

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