Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangında 5 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni belirlenemedi

Asarçayır Mahallesi Gömü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü. Yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Başkan Cebeci'den açıklama

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, yaptığı açıklamada, ilçenin yangın felaketiyle karşı karşıya geldiğini belirtti. Cebeci, "Yangın, itfaiye ve vatandaşların işbirliğinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerimizin erken davranması, erken müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.