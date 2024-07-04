Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'nde, Ankara Yolu 3. Cadde'de çıkan yangın hızla büyüyerek 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı. Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Mimar Sinan Mahallesi'nde, Ankara Yolu 3. Cadde'deki kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler seferber oldu

Yangın kısa sürede büyüyerek 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı. Olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Henüz kontrol altına alınamayan yangının, ormanın daha büyük bir kısmına yayılması endişe yaratıyor. Ekipler, yangını söndürmek için büyük bir mücadele veriyor.