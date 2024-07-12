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Kamile B. ve Tülay B. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü Murat Demirci, burada müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Ortaköy ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Vatandaşların da yardımıyla dere yatağından ambulansa taşınan 3 yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta sıkışan sürücü ile Kamile B. ve Tülay B, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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