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Durumu ağır olan Seçilay İ. ve Emre İ, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı lar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza da sürücüyle aynı aileden Seçilay İ. (16), Ahmet E.İ. (14), Emre İ. (10), Güner İ. (39), Ayşe B.İ. (17) ve Zeynep S.İ. (4) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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