



Eşini görmek istedi, dehşet saçtı

Çorum’un Ilıca Caddesi’nde yaşayan A.R., 15 Temmuz günü evi terk eden eşi P.G.'den haber alamadığını ve son kez görüşmek istediğini belirterek evine ve aracına litrelerce benzin döktü. Kendini eve kilitleyen A.R., bıraktığı notla yetkilileri ve mahalleyi tehdit etti.

“Değil evi, mahalleyi uçuracak yakıt var”

A.R., notunda evin içi ve aracında büyük miktarda benzin bulunduğunu, müdahale edilmesi halinde tüm mahalleyi havaya uçuracağını yazdı. Ayrıca doğalgaz bağlantılarını kopardığını belirterek, evin tamamen gazla dolduğunu söyledi.

Güvenlik önlemleri alındı, psikolog devrede

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, caddede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Doğalgaz ekipleri de gaz akışını kesti. Bölgeye çağrılan bir psikolog, A.R.’yi ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen uzman ekipler, olası bir facianın önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti.