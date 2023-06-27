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Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan K.A. (69), D. M. (16), R. M. (44) ve İ.H.M. (21) yaralandı.

İkinci kazada ise B.M. (50) idaresindeki 61 BR 140 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Ahmediye köyü yakınlarında S.A'nın (68) kullandığı 19 AAR 597 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki R.T. (51) yaralandı.