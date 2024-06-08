Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Hülya D. (33), Erol D. (8), Emirhan D. (8), Bedirhan D. (5) ve Demet G. (32) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Handan D. (35) idaresindeki 19 TN 987 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi ile Buharaevler 58. Sokak kesişiminde Onur G'nin (34) kullandığı 19 ACC 154 plakalı otomobille çarpıştı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki otomobil in çarpıştığı kaza da 7 kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.