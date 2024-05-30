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Görüntüde, işçinin düştükten sonra arkadaşlarının yardıma gelmesi de görülüyor.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan bir inşaatta kalıpları söken yabancı uyruklu H.V. (27), dengesini kaybederek üçüncü kattan tuğlaların üzerine düştü.

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