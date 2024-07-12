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Şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Abdullah Ç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavga ya dönüşmesi üzerine Fatih I, bıçakla Abdullah Ç'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre Fatih I. (45) ile kızının nişanlısı Abdullah Ç. (30) arasında, Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi 18. Cadde'de henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da nişanlı sının babası tarafından bıçak lanan kişi ağır yaralandı.

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