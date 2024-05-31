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Yürüyüşe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi partilerin il başkanlar ve vatandaşlar katıldı.

Burada yapılan konuşmalarda İsrail'in Filistin'deki saldırıları kınandı.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Manisa'da üniversite öğrencileri, Filistin'e destek için kermes düzenledi

Manisa'da üniversite öğrencileri, Filistin'e destek için kermes düzenledi

Valilik önünden başlayan yürüyüşte Türk ve Filistin bayraklarıyla pankartlar taşıyan katılımcılar, Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

ÇORUM (AA) - Çorum Filistin Platformu tarafından İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla "Özgür Filistin Yürüyüş ü" gerçekleştirildi.

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