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İş yeri sahipleri, dumandan etkilenen canlılara suyla müdahale etti.

İş yerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gülabibey Mahallesi Ekin 2. Sokak'ta N.Ö'ye ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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