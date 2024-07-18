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Sürücü ile araçta bulunan Müzeyyen K, Melike K, Sabiha A, Merve G, Defne Naz G. ve Umut T. yaralandı.

Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu'nu kabul etti

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İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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