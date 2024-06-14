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Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle su baskını, ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına ilişkin gelen 45 ihbara müdahale edildiği bildirildi.

Aniden bastıran yağış, yayalar ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Sağanakla etkili olan rüzgar sebebiyle 3 ağaç devrildi, 1 binanın da çatısı uçtu.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle 3 ağaç devrildi, 1 binanın çatısı uçtu.

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