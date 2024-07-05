Çorum’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırarak dolu ile birleşti. Bu durum kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda cadde ve sokak su birikintileriyle dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte büyük zorluk çekti.

Sel suları caddeyi bastı

Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Aşık Mahsuni Şerif Parkı yanındaki kavşakta sel suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. İpek Taksi Kavşağı’nda ise yolun çökmesi sonucu bir otomobil çukura düştü. Belediye ekipleri, otomobili bulunduğu yerden kaldırarak trafiğin açılmasını sağladı.

Devrilen ağaçlar ve tıkanan rögarlar

Kent merkezinde etkili olan sağanak, dolu ve rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar, Çorum Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından hızla kaldırıldı. Ayrıca, su taşkınlarının önlenmesi amacıyla tıkanma noktalarındaki rögarlar açılarak su tahliyesi sağlandı.