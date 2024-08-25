Çorum'un İskilip ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Çorum İskilip karayolunda meydana geldi. Sürücü F.A.'nın kontrolünü kaybettiği 23 ACN 55 plakalı kamyonet, şarampole devrildi. Kamyonetin kasasındaki tarım işçileri araçtan düştü.
Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA