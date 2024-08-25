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Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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