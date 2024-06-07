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Hitit Üniversitesi Erol Oçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yaralılar, gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılıp ambulansa kadar taşındı.

Sürücü ile yanındaki Zeynep Y'nin (17) araçta sıkışarak yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da yamaçtan yuvarlanan otomobil de sıkışan 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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