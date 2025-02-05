Türk müziğinin usta ismi Coşkun Sabah, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katılarak gençlik sırrını ve özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. 72 yaşındaki sanatçı, biyolojik yaşının 52 olduğunu ancak sağlık bulgularının 35 yaşında birine ait olduğunu belirtti. Sabah, "Hiç botoks ya da dolgu yaptırmadım. Erkeklere estetik yakışmıyor," diyerek doğal yaşlanmanın önemine dikkat çekti.

Genç kalmak için sağlığına çok dikkat ettiğini vurgulayan Sabah, her yıl kan değerlerinin yurtdışına gönderildiğini ve eksikliklerin yerine konulmasını sağladığını paylaştı. "Vücudu alkali tutmak çok önemli" diyerek sağlıklı yaşamanın sırlarını verdi.

"35 yaşındaki bir kadınla ilişkim vardı"

Özel hayatına da değinen Coşkun Sabah, halen kendisine taliplerin olduğunu ifade ederek, "Yanımdaki kadınla fotoğrafımızda uyum olmalı" dedi. Yaş farkına dair toplumun bakış açısını eleştiren Sabah, geçmişte yaşadığı bir ilişkiyi örnek vererek, "35 yaşındaki bir kadınla ilişkim vardı, ama annesi yaş farkımız nedeniyle bu ilişkiye karşı çıktı," diye konuştu.

Sabah, yaşla ilgili algıların yanlış olduğunu ve insanların sanatçılara yaşarken değer vermeleri gerektiğini vurguladı. Ferdi Tayfur'un vefatını örnek göstererek, "Öldükten sonra efsane ilan ediyorsunuz, yaşarken sahip çıkın" diyerek sanatçılara gösterilen ilgisizliği eleştirdi.