Gediz’de bu yıl 20’ncisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali'nde halk konseri verecek olan sanatçılardan Coşkun Sabah sevenleriyle buluştu. Festivalin farklı günlerinde Zara, Aydilge, Ali Kınık, Ayşe Dinçer ve Coşkun Sabah sahne aldı.

Gedizliler tarafından her sene büyük bir heyecanla beklenen Tarhana Festivali 21 Temmuz'da başladı. Bu kapsamda Belediye tarafından gerekli hazırlıklar yapılırken konser verecek olan sanatçılar da belirlendi. Festival boyunca farklı günlerde ünlü sanatçıların dışında yerel sanatçılar da Gedizliler ile buluşarak konser verdiler. 21-28 Temmuz arasında düzenlenen festivalde ilk olarak 21 Temmuz Pazar günü Ali Kınık sahne aldı. 23 Temmuz Salı günü Aydilge, 26 Temmuz Cuma Ayşe Dinçer, 27 Temmuz Cumartesi günü Coşkun Sabah sahne alırken, festivalin son günü olan 28 Temmuz Pazar günü ise Zara konser verecek. Festival boyunca ünlü sanatçıları vatandaşlarla buluşturacaklarını belirten Belediye Başkanı Necdet Akel, “Festivalde ünlü sanatçıların dışında ilçemizin yerel sesleri de vatandaşlarımızla birlikte olacaklar. Dolu dolu konser programları hazırlandı. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız festivalimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.