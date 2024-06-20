Counter-Strike 2 oyununda bir silah kaplaması, 1 milyon dolardan daha fazla bir fiyata satıldı. Bu satış, oyun içi ekonomi için yeni bir rekor anlamına geliyor.

Rekor Satış

Counter-Strike 2'de StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661 adlı silah kaplaması, X/Twitter kullanıcısı @roflm0nster tarafından 1 milyon dolardan fazla bir fiyata satıldı. Bu, oyun içi ekonomi için yeni bir rekor oluşturdu. Satıcı, alıcıyı veya tam tutarı açıklama özgürlüğüne sahip olmadığından satışın tam tutarı hakkında bilgi vermemiş olsa da, @roflm0nster IGN'e bunun yedi haneli bir rakam olduğunu doğruladı. "Söyleyebileceğim şey, 1 milyon dolarlık tekliflerin birçok kez reddedildiği. Kendi sonucunuzu kendiniz çıkarın," dedi.

Oyunun Ekonomisi

Counter-Strike 2, oyunculara oyun içinde veya mağazadan satın alarak silah kaplamaları (ganimet kutuları üzerinden) kazanma imkanı sunuyor. Ancak her kutuyu açmak için karşılık gelen bir anahtar gerekiyor. Bu anahtarlar da oyun yoluyla kazanılabiliyor veya mağazadan satın alınabiliyor.

Oyunu oynamak ücretsiz olsa da, oyun içi silah kaplamaları ve bıçaklar gibi eşyaların büyük bir ekonomisi bulunuyor. Oyuncular, bu eşyaları satın alabiliyor, takas edebiliyor ve birbirlerine satabiliyor. Daha nadir parçalar, eski oyun sürümlerinde olduğu gibi, çok daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Daha önce yüz binlerce dolara satılan örnekler görülmüştü, ancak 1 milyon doları aşan bu satış, tüm rekorları alt üst etti.

Benzersiz Kaplama

Bu kadar yüksek teklifler, silah kaplamasının gerçekten benzersiz olmasının bir sonucudur. Counter-Strike'ta sadece bir tane olan bu kaplama, 2024 yılının başlarında hayranların silaha metalik mavi bir görünüm katan Mavi Mücevher rengine hayran kalmasıyla keşfedilmişti.