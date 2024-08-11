DSÖ’den artış uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde Covid-19 vakalarında %10'luk bir artış gözlemlerken, Türkiye'de en son resmi vaka açıklaması Mart 2023'te yapıldı. Son zamanlarda artan vaka sayılarıyla birlikte Türkiye, Covid-19 takibi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kanalizasyondan aldığı ölçümlere yönelmiş durumda.

Test sayıları düşük

Uzmanlar, Covid-19'un hâlâ aktif olduğunu belirtirken, Türkiye'de test sayılarının yok denecek kadar az olduğu ifade ediliyor. Atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerle Covid-19 virüsünün varlığı analiz ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ile birlikte, 2020 yılından bu yana atık sularda Covid-19 takibini yapıyor. En son 18 Temmuz’da paylaşılan haritada, Türkiye'deki 17 ilden 12'sinde pozitif vakalar tespit edildi.

Atık su analizlerinin önemi

Atık su analizlerinin önemli bir erken uyarı sistemi sunduğunu belirten uzmanlar, virüsün dışkı ve idrar yoluyla dışarı atıldığını ve bu süreçte bulaşma riskinin azaldığını ifade ediyor. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu ise, son iki haftada üst solunum yolu hastalıklarıyla kliniğe başvuran hastaların %8'inde Covid-19 tespit edildiğini aktardı ve özellikle 65 yaş üstü bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.