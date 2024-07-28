İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COVID-19'un yeni varyantıyla "pik" yapmakta olduğunu duyurdu.

Prof. Yavuz, COVID-19'un "bir kış hastalığı olmadığını" vurgulayarak, virüsün yaz mevsiminde "muhtemelen JN1 soyundan KP3 veya LB.1" varyantıyla yükseldiği konusunda uyardı.

Maske takma ve kalabalıklardan uzak durma çağrısı

Prof. Dr. Yavuz, özellikle "yaşlılar, birden fazla ek, ağır hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış olanlar ve gebeler" için kalabalıklardan uzak durma ve maske takma çağrısında bulundu. "Doğrudur, çok sıkıcı ve acı, ama gerçek" diyerek, tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlattı.

COVID-19 halen mevsimsel özellik göstermiyor, yani nezle, grip gibi bir kış hastalığı değil, şu anda da yeni varyantla (muhtemelen JN1 soyundan KP3 veya LB.1) bir pik daha yapıyor. Yaşlılar, birden fazla ek, ağır hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmışlar, gebeler için… — Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) July 26, 2024

ABD'de 21 eyalette çok yüksek düzeyde

Uzmanların şimdiye kadar karşılaşılan "en bulaşıcı" tür olduğunu öne sürdükleri yeni varyantlar, ABD'nin en az 21 eyaletinde COVID vakalarının çok yüksek düzeylere tırmanmasına yol açtı. Son zamanlarda, bu eyaletlerde atık suda "çok yüksek" SARS-CoV-2 virüs düzeyleri gözlemlendi. 2024 yazında COVID enfeksiyonlarındaki artış, 2023'ün aynı dönemine göre daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

KP.3 ve KP.3.1.1 varyantları tırmanışta

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle serin bölgelere ve tatil merkezlerine yapılan yolculuklar ve kapalı alanlara yığılmanın artması, yeni varyantların hızla üremesine ortam hazırlıyor. Bu durum, vakaların yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan yeni KP.3 ve KP.3.1.1 varyantlarının tırmanmasına neden oluyor. Kaliforniya Üniversitesi, yeni varyantlar için, "[...] muhtemelen sahip olduğumuz en bulaşıcı olanlardan biri" değerlendirmesinde bulundu. Salgının yatışmış olması nedeniyle COVID testi yaptıranların azalması, hastalığın tespitini de zorlaştırıyor.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'un uyarıları ve yapılan son araştırmalar, COVID-19'un yaz mevsiminde de ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin tedbirleri elden bırakmaması gerektiği bir kez daha vurgulanıyor.