Hollanda, yeni Covid-19 varyantı FLiRT’in hızla yayıldığını ve 2021 yazından bu yana en yüksek vaka seviyesine ulaştığını bildiriyor. 8-14 Temmuz haftasında, kanalizasyon sularında tespit edilen virüs miktarında yüzde 18’lik bir artış yaşandı. Ülkede her seksen kişiden birinin enfekte olduğu belirtiliyor.

Vaka artışı ve hastaneye yatışlar

Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü (RIVM), FLiRT varyantının hızla yayıldığını duyurdu. Ancak, Rotterdam Erasmus MC’de viroloji profesörü Marion Koopmans, enfeksiyon oranlarındaki artışa rağmen aşılar ve artan bağışıklığın hastaneye yatışlarda belirgin bir artışa yol açmadığını belirtti. Bu durum, aşıların ve bağışıklık sisteminin hastalık üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne seriyor.

Long covid endişesi

RIVM, 'long covid' olarak bilinen ve Covid-19 semptomlarının bir yıl veya daha uzun süre devam ettiği durumlarla ilgili endişelerini dile getirdi. Yeni vakaların ortaya çıkmaya devam ettiği ve bu duruma özel dikkat gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Uzun süreli semptomlar, hem bireyler hem de sağlık sistemi için önemli bir sorun oluşturuyor.