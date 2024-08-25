Kovid-19 pandemisinin en tanınmış isimlerinden biri olan eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Batı Nil virüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fauci, ateş, titreme ve şiddetli yorgunluk şikayetleriyle hastaneye yatırıldı ve 6 gün süren tedavisinin ardından evinde iyileşme sürecine geçti.

Fauci'nin sözcüsü, "Dr. Fauci, Batı Nil virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Şu anda evinde dinleniyor ve iyileşme süreci devam ediyor. Tamamen iyileşmesi bekleniyor." açıklamasında bulundu.

Batı Nil virüsü, sivrisinekler aracılığıyla yayılan ve 1937'de Uganda'nın Batı Nil bölgesinde ilk kez görülen ölümcül bir hastalıktır. Özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için risk taşıyan virüs, ABD'ye 1999 yılında giriş yaptı ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların önde gelenlerinden biri haline geldi. Geçen yıl ABD'de 1800'den fazla kişi Batı Nil virüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 182 kişi hayatını kaybetti.

Fauci'nin Covid-19 dönemindeki tartışmalı rolü

83 yaşındaki Dr. Fauci, Kovid-19 pandemisi sürecindeki kritik rolüyle dikkat çekmişti. 2022'de emekli olmadan önce ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nü yaklaşık 40 yıl boyunca yönetmişti. Fauci, salgın sürecindeki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Parti tarafından şiddetli siyasi eleştirilere maruz kaldı. Cumhuriyetçi temsilciler, Fauci'yi Kovid-19'un kökenleri ve yayılması konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı. Haziran 2024'te verdiği ifadede bu suçlamaları "mantıksız" olarak nitelendirip reddetti.