Covid-19 virüsü, mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken, yeni bir varyant olan 'flirt' hızla yayılıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu yeni varyantın Amerika'dan yayılarak Avrupa'ya ulaştığını belirtti ve risk gruplarını uyardı.

Flirt varyantı nedir?

Prof. Dr. Özkaya, 'flirt' varyantının, Covid-19'un Omicron ailesinin yeni bir mutasyonu olduğunu açıkladı. Bu varyant, Avrupa ve Amerika'da hızla yayılıyor ve vakaların neredeyse üçte biri bu yeni varyantla enfekte olmuş durumda. Özkaya, "Bu yeni virüs mutandı 'omicron' ailesinin yeni bir mutasyonu. Geçirdiği mutasyonlardan aldıkları isimlerin baş harfini koyarak yeni bir mutant virüs ortaya çıktı. Bunun adı da flirt. Ülkemizde henüz tespit edilmedi, ancak Avrupa ve Amerika'da hızla yayılıyor" dedi.

Türkiye için riskler

Özkaya, flirt varyantının Türkiye'ye de geleceğini belirtti: "Yaz ayları gelmesiyle birlikte yurt dışı tatilleri başlayacak. Tatilden sonra, hacdan gelen vatandaşlarımızla birlikte yaz aylarının getirdiği düğün ve bayram gibi toplu aktiviteler nedeniyle ülkemizde yayılacağını biliyoruz." Prof. Dr. Özkaya, özellikle kanser hastaları ve kemoterapi alan kişilerin risk altında olduğunu vurguladı.

Flirt varyantının belirtileri

Bu yeni varyant, insanlarda uzamış şikayetlere neden oluyor. Prof. Dr. Özkaya, "Flirt insanlarda dalgalanmalarla seyreden belirtilere yol açıyor. Bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz. Eklem ağrıları, halsizlik ve öksürük gibi belirtiler sıkça görülüyor. Son günlerde Covid-19'un ilk başında gördüğümüz vakalar gelmeye başladı. Özellikle kanser hastaları risk altında. Kemoterapi alan, vücut direnci düşük kişiler akciğer tutulumu ile geliyorlar" şeklinde konuştu.

Korunma önerileri

Prof. Dr. Özkaya, özellikle yurt dışı tatilinden ve hacdan dönen kişilerin, yaşlı ve vücut direnci düşük kişilerle bir araya gelmemesi gerektiğini söyledi: "Kanser hastaları, yaşlılar ve kemoterapi görenler, bu varyanta karşı daha savunmasız. Bu kişilerin dikkatli olması ve toplu etkinliklerden kaçınması gerekiyor."