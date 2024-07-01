Çözüm Koleji ana sponsorluğunda, genç kadın girişimcilere destek olmak ve çocukların eğlenebilecekleri bir alan yaratmak amacıyla bir festival düzenlendi. Festival, Bursa’nın yeni ve gözde yerleşim yerlerinden olan Kayapa’da gerçekleşti.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Ysm Creative Go Fest Yasemin Uslu, festival ile ilgili Herkes Duysun’a özel açıklamalarda bulundu.

Festival Koordinatörü Yasemin Uslu, bu festivalin Kayapa’da gerçekleşen üçüncü festival olduğunu belirtti.

Uslu, “Benimle bu yolda yürüdükleri için yönetimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Stantlarda birçok kadın girişimcilerimiz yer almaktadır. Üçüncü festival demek bizim için deneyim demek oldu. Onlara destek olmak için sizi festivallerimize bekliyoruz.” dedi.

Ysm Creative Go Fest Yasemin Uslu, bir sonraki festivalin 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Özlüce’de gerçekleştirileceğini dile getirdi.