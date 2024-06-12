Çözüm Koleji öğretmenleri ve velileri, yurt dışındaki tedaviye ulaşabilmesi için SMA hastası Barış bebek için bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Çözüm Koleji, düzenlediği anlamlı gecede SMA hastası Barış bebeğin tedavisi için büyük bir destek kampanyasına imza attı. Çözüm Koleji tarafından düzenlenen gece, Çözüm Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Okumuş, Çözüm Koleji Okul Müdürü Özkan Düzenli, Kampanya Koordinatörü Rahime Aslan ve velilerin katkılarıyla Barış bebek için umut ışığı oldu.

“HERKESİN DESTEK BEKLİYORUZ”

Gece ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Çözüm Koleji Okul Müdürü Özkan Düzenli Barış bebeğin yanında olduklarını belirterek, “Böyle bir akşamı okul olarak organize etmekten gurur duyuyoruz. Bu işe bizim yetiştirdiğimiz bir öğrencinin vesile olması ayrıca gurur verici. Demek ki okul olarak gurur verici şeyler yapmışız. Velilerimize de çok teşekkür ediyorum bu geceyi bizimle ve Barış ile paylaştılar. Eğitim işini, çocukla ilgilenmeyi seviyoruz. İhtiyacı olan bir çocuk da görünce tabii ki duygulanıyoruz. Barış bebeğe de Allah’tan acil şifalar diliyorum. Çözüm Koleji olarak bu bir ilkti. Velilerimizi de arkamıza alarak büyük bir kitle oluşturduk. İlkti ama son olmayacak. Herkesin desteğini bekliyoruz. Bu bir başlangıçtı, son olmayacak.” dedi.

“TEK ÇAREMİZ YURT DIŞINDAKİ TEDAVİYE ULAŞMAK”

Çarenin yurt dışındaki tedaviye ulaşmak olduğunu belirten Kampanya Koordinatörü Rahime Aslan ise “Barış bebeğin kampanya koordinatörüyüm. Kampanyamız 4 aydır sürüyor. Barış şu an 9 aylık, 9 ay olmasına 4 gün kaldı. Kendisi şu an 4 cihaza bağlı. SMA hastalığı ile mücadele ediyoruz, çok ciddi bir kas hastalığı. Elimizde bulunan bazı ilaçlar var fakat kesin tedavi değil. Yurt dışındaki tedaviye ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sağolsunlar Çözüm Koleji ailesi bizimle ve Barış bebeğin ailesi ile birlikte oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek isterim, Barış için destek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu gecenin düzenlenmesine vesile olan Çözüm Koleji öğrencisi Esma ise şu ifadelere yer verdi:

“Herkese teşekkür ederim. Barış için desteklerinizi bekliyoruz. Adım Esma, 9 yaşındayım. Hayallerimi gerçekleştirdim.”

Esma’nın babası ise “Ben babası olarak bize böyle bir şey ile geldiği zaman öğretmenlerimizin tepkilerini merak etmiştim. Bizden habersiz böyle bir şeyle gitmiş, ne güzel kıymetli şeylere vesile olduk.” şeklinde konuştu.