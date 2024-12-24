Critical Role, Dungeons and Dragons (D&D) evreninden esinlenen rol yapma oyunları ve animasyon serisiyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdi ise şirket, hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir projeye hazırlanıyor. Critical Role’un CEO’su Travis Willingham, şirketin kendi video oyununu geliştirme sürecine resmen başladığını açıkladı.

Yeni Oyun 2025’te duyurulabilir

Rolling Stone dergisine verdiği röportajda Willingham, geliştirme sürecinin aktif olarak devam ettiğini belirtti. “Bu süreç üzerinde uzun süredir çalışıyoruz ve şimdi sonuçları paylaşmaya yaklaştık. 2025 yılı, Critical Role’un 10. yıl dönümü olacak ve bu tarihte büyük bir duyuru yapmayı planlıyoruz,” dedi.

Ancak oyunun, Prime Video’da yayınlanan animasyon dizisi The Legend of Vox Machina’nın uyarlaması mı olacağı yoksa tamamen yeni bir hikâye mi sunacağı henüz netleşmedi.

Willingham, video oyununun Critical Role’un Twitch ve YouTube yayınları ya da animasyon serisiyle doğrudan bağlantılı olmayabileceğini ifade etti. “Bu, hayranlarımız için farklı bir deneyim sunacak. Dungeons and Dragons temasına sadık kalmayı amaçlasak da video oyun dünyasına yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi planlıyoruz,” dedi.

Critical Role evreni genişliyor

2015 yılında Geek & Sundry platformunda yayın hayatına başlayan Critical Role, 2019’da bağımsız bir yapıma dönüşerek büyük başarılara imza attı. Üç ana kampanyası ve yan hikâyeleriyle geniş bir evren yaratan ekip, aynı zamanda Prime Video’da yayınlanan The Legend of Vox Machina animasyon serisiyle de dikkat çekti.

Yeni RPG oyunları ve projeler

Critical Role, geçtiğimiz yıllarda masaüstü rol yapma oyunu Daggerheart gibi projelerle evrenini genişletti. Şimdi ise video oyun formatında farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Travis Willingham, “Video oyun sektöründe neler yapabileceğimizi test ettik. Hayranlarımızın beklentilerini karşılayacak, onlara Critical Role evrenini daha yakından yaşatacak bir deneyim sunacağız,” dedi.

Hayranlar heyecanla bekliyor

Critical Role’un 10. yıl dönümüne denk getirilecek duyuru, oyun dünyasında ve hayranlar arasında büyük bir merak uyandırmış durumda. Oyunun D&D mekaniklerine sadık kalıp kalmayacağı ya da bambaşka bir formatta mı sunulacağı ise merakla bekleniyor.

Critical Role hayranları, 2025’te yapılacak duyuruya kilitlenmiş durumda. Projenin detayları ve çıkış tarihiyle ilgili gelişmeler önümüzdeki aylarda netleşecek.