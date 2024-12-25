Crocodıle Dundee filminde rol alan timsahın hayatını kaybettiği açıklandı.

Avustralya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan ve filmdeki sahneleriyle tanınan Burt isimli timsahın, yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğü bildirildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, "Bu ikonik hayvan, yıllardır ziyaretçilerimiz ve film severler için büyük bir ilham kaynağı oldu. Onu kaybetmekten dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Crocodile Dundee, 1986 yılında yayınlandığında dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Filmde Paul Hogan ile rol alan timsah, beş metre uzunluğunda ve 700 kilo ağırlığındaydı.