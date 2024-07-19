ABD merkezli hava yolu şirketleri, bankalar, medya kuruluşları ve Londra Borsası dahil birçok kurum, CrowdStrike'ın yol açtığı küresel iletişim kesintisinden olumsuz etkilendi. Bu gelişme, küresel piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu.

Küresel piyasalarda olumsuz etki

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike, dünya genelinde birçok sektörde kesintilere neden oldu. Özellikle ABD merkezli hava yolu şirketleri, havalimanları, bankalar ve medya kuruluşları bu kesintiden olumsuz etkilendi. Londra Borsası (LSEG), haber ve veri platformunda yaşanan kesinti nedeniyle kullanıcı erişiminde sorunlar yaşandığını belirtti.

LSEG'nin açıklamasına göre, Asya ticaret seansı sırasında yaşanan teknik sorun, haberlerin platformda yayınlanmasını engelledi. Bu durum, dünya çapında birçok kullanıcının veri erişiminde aksaklıklara neden oldu.

Jeopolitik riskler ve teknoloji hisseleri

Analistler, jeopolitik risklerin artması ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan düşüşlerin, CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisiyle birlikte küresel piyasalarda satış baskısını artırdığını vurguladı. Bu gelişmelerin ardından banka ve finansal hizmetlerde yaşanan aksaklıklar, Avrupa ve Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir oluşturdu.

Avrupa ve asya borsaları

CrowdStrike'ın neden olduğu kesinti, Avrupa borsalarında belirgin düşüşlere neden oldu:

FTSE 100: Yüzde 0,5 düşüşle 8.163 puana geriledi.

DAX: Yüzde 0,8 azalışla 18.208 puana indi.

CAC 40: Yüzde 0,4 düşüşle 7.559 puanda kaldı.

MIB 30: Yüzde 0,6 azalışla 34.338 puana geriledi.

IBEX 35: Yüzde 0,4 kayıpla 11.110,00 puanda yer aldı.

Asya tarafında ise farklı etkiler gözlemlendi:

Nikkei 225: Yüzde 0,16 azalışla 40.063 puandan kapandı.

Şanghay Bileşik Endeksi: Yüzde 0,2 artışla 2.982 puana yükseldi.

Kospi Endeksi: Yüzde 1 düşüşle 2.795 puandan günü tamamladı.

ABD ve şirket hisseleri

CrowdStrike ve Microsoft hisseleri, New York Borsası'nda belirgin düşüşler yaşadı. CrowdStrike hisseleri yüzde 18, Microsoft hisseleri ise yüzde 2'yi aşan kayıplar gördü. Ayrıca, havacılık sektöründe de olumsuz etkiler gözlendi:

Qantas: Yüzde 1,6 değer kaybetti.

Japan Airlines: Yüzde 2,4 düştü.

Lufthansa: Yüzde 1,5 azaldı.