ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde dünya genelinde yaşanan arıza nedeniyle Almanya, İngiltere, ABD, Avusturalya'da havalimanlarında şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetler durma noktasına geldi. Banka ve hastane gibi çok sayıda şirketin internet hizmetlerinde sorunlar yaşanıyor.

THY, bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon yapılamadığını açıkladıktan sonra 84 uçusun yapılamadığını duyurdu.

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike'in CEO’su George Kurtz, sistemlerinde global ölçekte yaşanan teknik arızayla ilgili açıklama yaparak olayın siber saldırı olmadığını söyledi.

Arızanın Windows hostları için tek bir içerik güncellemesinden etkilendiği için yaşandığını söyleyen Kurtz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“CrowdStrike, Windows hostları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır. Mac ve Linux hostları etkilenmemiştir. Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme yapılmıştır. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz, sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumdadır.”

CrowdStrike

CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirket. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlıyor.

Özellikle "Falcon" platformu ile tanınan CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanır ve siber saldırılarla ilgili tehdit istihbaratı sunuyor.

Şirket, endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunarak dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih ediliyor.