Crytek'in başarılı çok oyunculu korku oyunu Hunt Showdown, uzun yıllardır oyuncular arasında popülerliğini koruyor. Yeni güncellemeler ve içeriklerle sürekli yenilenen oyun için Crytek'in yeni bir proje üzerinde çalıştığına dair güçlü işaretler var.

Hunt Showdown'ın Başarısı ve Yeni Güncellemeler

Hunt Showdown, çok oyunculu korku türünde Dead by Daylight, The Outlast Trials ve Phasmophobia gibi yapımların arasında öne çıkan ana akım oyunlardan biri olarak uzun yıllardır başarısını sürdürüyor. Crytek, düzenli güncellemelerle oyunu sürekli olarak geliştirdi ve erken erişimden çıkalı beş yıl olmasına rağmen oyun halen popülerliğini koruyor.

Hunt Showdown için bugüne kadar yapılmış en büyük güncelleme, 15 Ağustos'ta yayınlanacak ve çok oyunculu deneyimi baştan sona yenileyecek. Bu güncelleme, bir remaster gibi düşünülebilir, ancak Crytek'in daha büyük projelerin peşinde olduğuna dair işaretler de var.

Hunt Showdown 1896: ESRB Girdisi ve Detaylar

ESRB'nin (Entertainment Software Rating Board) sitesinde yer alan yeni bir bilgi, Hunt Showdown 1896 başlığıyla büyük ilgi uyandırdı. PC, PlayStation ve Xbox Series X/S platformları için listelenen bu oyun, +17 yaş kategorisinde yer alıyor ve "kan, vahşet, şiddet" içeriyor.

Hunt Showdown 1896, "Viktorya döneminin fantastik versiyonunda geçen" bir FPS oyunu olacak. Oyuncular, “zombi benzeri yaratıkları ve insan düşmanlarını öldürmek için sopa, muşta ve tabanca” kullanacaklar. Ayrıca oyunun yaş derecelendirmesi bilgilerine göre, "zombilerin kafalarının oyulabileceği ve uzuvlarının kesilebileceği" detayları da mevcut.

Güncelleme mi, Yoksa Yeni Bir Oyun mu?

Hunt Showdown 1896, mevcut oyuna büyük bir güncelleme olarak mı gelecek yoksa tamamen yeni bir oyun mu olacak? Bu sorular halen netlik kazanmış değil. Crytek'in, mevcut oyunu yeni materyallerle yeniden başlatmayı ve adını değiştirmeyi planlıyor olabileceği gibi, bu proje tamamen yeni bir oyun ya da bir spin-off olabilir.