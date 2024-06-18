Bunlar da ilginizi çekebilir

Ahırın kullanılamaz hale geldiği olayda 12 büyükbaş hayvanın telef olduğu, saman balyası ve yemlerin yandığı belirlendi.

Uzun uğraşlar sonucu yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yardım çağrısının ardından olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğünün iş makineleri sevk edildi.

Atatürk Mahallesi Eski Yazır Yolu mevkisinde İbrahim Kabakoz'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahır da çıkan yangın da 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.