Sinemaseverler, 28 Haziran Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor.

Bilim kurgudan komediye, korkudan aksiyona ve drama önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One), Reel İstanbul Organize, Blue Lock The Movie-Episode Nagi, La Hayde Maske, Harruk, Bir Zamanlar Gelecek: 2121, Yüzyıl İleri (Guest From the Future), Yakamoz, Yürüyen Şato ve Şeyda (Shayda) filmlerinin içerisinde bulunuyor.

CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Michael Sarnoski’nin üstlendiği Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One), dünyanın sessizliğe gömülmesine neden olan yaratıkların yeryüzüne indiği gün yaşananları konu ediniyor. Sessiz Bir Yer serisinin orijin hikâyesi olan film, önceki iki filmin evreninin daha geniş arka planında ortaya çıkıyor. Film, ses hedefli canavarların dünyaya gelişinin ilk gününü konu alıyor ve dünyamızın nasıl “sessiz” kaldığını göstermeyi vaat ediyor.

Haftanın komedi filmlerinden Reel İstanbul Organize, Samatya’nın gecekondu mahallesinde yaşayan Turgay ve ailesinin yaşadıklarını konu ediniyor. Bir baltaya sap olamayan Turgay, günlerini kumar oynayıp, hırsızlık yaparak geçirir. Çocukluk arkadaşı olan Kinyas da tıpkı kendisi gibidir. Kumarhaneci Feramuz’a yüksek meblağda borçlanan iki arkadaş, ondan kaçıp dururlar. Turgay ve Kinyas, Feramuz’dan kaçarken bu sırada önlerine çıkan insanları da dolandırmaktan geri kalmaz.

Anime tutkunlarının beğenisini kazanacak Blue Lock The Movie-Episode Nagi, sloganı “sinir bozucu” olan tembel bir lise öğrencisinin hikayesini konu ediniyor. Seishiro Nagi’nin Dünya Kupası'nı kazanma hayali kuran sınıf arkadaşı Reo Mikage, onun futbola olan yeteneğini keşfeder ve oynamaya davet eder. Seishiro, ezici futbol yeteneğini gösterdikten sonra Blue Lock Projesi'ne davet edilir. Orada Kiyoyoichi, Hacchiraku Mawaru ve Itoshi Rin dahil olmak üzere ülkenin her yerinden grevcilerle tanışır.

Sefa Özçelik yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın diğer komedi filmi La Hayde Maske, maske fabrikasını soymaya çalışan amatör bir ekibin başına gelenleri konu ediyor. Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı zamanda pandemi ilan edilir. İnsanlar salgından korunmak için maske arasalar da hiçbir yerde bulamazlar. Üstelik bazı fabrikalar stokçuluk yapmaktadır. La Casa De Papel'den etkilenen Rahmi, bir maske fabrikasını soymaya karar verir ve bu amaçla mahalle esnaflarından oluşan 9 kişilik amatör bir ekip kurar. Soygun planlarını uygulamaya kalktıklarında, işler pek de hesapladıkları gibi gitmez.

Haftanın korku filmlerinden Harruk, küçük bir kasabaya doktor olarak gelen Berat’ın huzursuz edici rüyalar görmeye başlamasıyla başından geçenleri konu ediniyor. Yaşananlardan korkan Berat, çareyi bir Hüddam’a gitmekte bulur. Bir ritüel yapan Hüddam, ona bu musallatın nasıl başladığını gösterir. Bir gün sahilde şişe bulan Berat, şişeden çıkan büyüyü okur ancak hiçbir şey anlamaz. Ama şişenin hikayesini onu fazlasıyla korkutacaktır. Çünkü ölüm adım adım yaklaşırken artık akıl hocası olan Hüddam Mehmet’i kaybeder. Yolunu kaybeden Berat, hem kendini hem sevdiklerini korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Gelecek: 2121, gelecekte iklim krizinin yol açtığı kıtlık sebebiyle insanlığın kendini içerisinde bulduğu yeni koşullarda hayatını sürdüren bir ailenin hikayesini anlatıyor. 21. yüzyılın sonlarında dünya yaşanmaz bir hale gelir. Çoğu insanın öldüğü yeryüzünde hayatta kalmayı başaran bir grup insan, yerin altında bloklar kurup orada yaşamaya başlar. 2121 yılında koloni sistemini kontrol eden Genç Yönetim’in aldığı “Kıtlık Kanunları”na göre, dünyaya gelecek genç hayatın karşılığında bir yaşlının hayatının sonlandırılması zorunludur. Yeraltı bloklarında yaşayan dört kişilik bir ailenin hayatı da yeni doğacak bir bebek nedeniyle değişir.

Alexander Andryuschenko yönetmenliğinde vizyona girecek Yüzyıl İleri (Guest From the Future), farklı dünyalarda yaşayan Kolya ve Alisa’nın hikayesini konu ediniyor. Kolya Gerasimov ve Alisa Selezneya farklı dünyalarda yaşayan iki gençtir. Kolya günümüz Moskova’sında yaşarken Alisa yüzyıl sonrasında yaşar. Sıradan bir adam olan Kolya, günlerini video oyunları oynayıp arkadaşlarıyla takılarak geçirir ve hayatta en son umursadığı şey gelecektir. Alisa ise geçmişten kurtulamaz, çocukken kaybettiği annesini bulmaya çalışır. Alisa ve Kolya’nın yollarının kesişmesiyle ikili kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur. Bu süreçte uzay korsanlarından evreni geri alıp, zamanın akışını düzelten ikili hayatta en değerli olan şeyleri bulacaktır; sevgi ve dostluk.