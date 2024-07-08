Nazilli Belediyespor yöneticileri, 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile temasa geçti. Şanlıurfaspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlanırken, iş imzaya kaldı. Cumali Bişi'nin önümüzdeki günlerde Nazilli'ye gelerek, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan orta saha oyuncusu Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Boluspor, Gaziantep FK, Balıkesirspor ve son olarak Şanlıurfaspor formalarını giydi.