Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin litre fiyatına 1 lira indirim yapılması gündeme geldi.

Benzin fiyatına indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve kur etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira indirim yapılacağı öngörülüyor.

Söz konusu indirimin Cumartesi gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 51.18 liraya, Ankara’da 52.03 liraya, İzmir’de ise 52.35 liraya düşecek.

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası ürün fiyatı ile döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları (16 Ekim 2025 itibarıyla)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52.18 TL

Motorin: 53.27 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52.00 TL

Motorin: 53.13 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 53.03 TL

Motorin: 54.29 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir