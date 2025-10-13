Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Platformu Koordinatörü Cumhur Güven Taşbaşı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Uzun yıllardır Muğla turizminin gelişimi için birçok projede aktif rol alan Taşbaşı’nın istifası, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve turizm camiasında üzüntüyle karşılandı.

Taşbaşı, Turizm Platformu Koordinatörlüğü görevinden ayrılmasına rağmen, Bodrum Belediyesi CHP Meclis Üyeliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve MUPA (Muğla Planlama Ajansı) görevlerine ise devam edecek.

Muğla turizmi alanındaki projelere verdiği katkılarla tanınan Taşbaşı’nın istifası, platformdaki çalışmaların yeni bir döneme gireceğinin de işareti olarak değerlendiriliyor.