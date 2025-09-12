Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk ALICIK; "Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendi tarafından atılan “Terörsüz Türkiye” adımı Aydın Kentimizde büyük bir karşılık bulmuştur."

20 Eylül 2025 Cumartesi günü Denizli ilinde yapılacak ve Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak il teşkilatlarının katılacağı toplantıya hazırlık amacıyla 10 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılan Aydın il ve ilçe teşkilatları toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Alıcık;" Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendi tarafından adımı atılan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN beyefendinin himayesinde yürütülen “Terörsüz Türkiye” yolunda “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik”, “Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” toplantımız için arkadaşlarımla bilgi alışverişinde bulunduk.

"MHP'ye siyasi hayati boyunca dominant roller, büyük mesuliyetler düşmüştür.

Bugün de öyledir."

Milletimizi müreffeh, devletimizi güçlü ve üstün kılma gayesini güden Türk milliyetçiliği ülküsü; öteden beri ilerlemeci, modernist ve çözüm odaklı bir siyaset felsefesine dayanmaktadır.

Türk milliyetçiliğinin yaslandığı siyasi ve kültürel birikim ile MHP, milletimizin mayasında mevcut varlık bilincinin ta kendisidir.

Kırk yılı aşkın sürede milletimize büyük zararlar veren, Türkiye’ye büyük bedeller ödeten terörün artık bitirilmesi, şehitlere ve gazilere yenilerinin eklenmesine artık bir son verilmesi, yeni bedeller ödenmemesi yolundaki milli beklenti, terör belasının gündemden kalkmasının zamanının gelmiştir.

"Cumhur İttifakı’nı kararlılıkla ve heyecanla devam ettireceğiz."

Aydın Kentimizde Cumhur İttifakı’nı kararlılıkla devam ettireceğiz, kentimizin gelişmesi, güçlenmesi ve için hangi reforma ihtiyaç duyuluyorsa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem ÇERÇİOĞLU ile birlikte yapacağız. Belediye meclis üyelerimiz ile kentimiz için doğru olan her projeyi güçlü şekilde sahip çıktık. İmrenilecek güzelliklere, nice parlak gelişmelere, nice kutlu ilerleyişlere doğru heyecan ile yol alıyoruz.

Hezimet vaat eden, çıkar ve koltuk hesabı yapan, kulislerin fısıltısıyla ayakta duran, fitnenin ikmaliyle varlığını koruyan, günü kurtarmaktan başka hesabı olmayan köksüz ve fikirsiz siyaset Aydın Kentimize asla layık değildir.

Toplantımızda yeni görev dağılımı da yapılmıştır. Görevini devreden arkadaşlarıma davamıza ve Aydın Kentimize katıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyük bir fedakarlık ile görevlerini yapacağına inandığım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı Divan Kurulu görev dağılımı ; MHP Aydın İl başkanı Haluk ALICIK, İl Sekreteri Hüseyin HANAY, Başkan Vekili Gürşat KALE, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcıları Ümit ÖRÜ-Ali YAŞAR-Mehmet MANAS-Rıza KAYAOĞULLARI, Hukuk Ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mevlüt Burak KAPTAN, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcıları Ömer YAŞAR-Bekir DEĞİRMENCİ, Medya Tanıtım, Basın Ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcıları Cafer MENDERES- Gökhan KILINÇ, Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcıları Mehmet Alper ÇETİN-Mehmet ASLAN, Ekonomi Ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcıları Bahri KARABULUT-Mehmet Ali KASABALI, Sağlık Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcılarım Zafer ERZURUM-Behçet ÇAĞLAYAN, Eğitim Öğretimden Sorumlu Başkan Yardımcıları Cem GÜNGÖR-Burhan UÇAŞ , Mesleki Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcıları Turgay KASAP-Kasım DURMAZ, Sanayi Ve Tarım Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcıları Mehmet Cemal ŞENGÜN-Asil ÜNLÜ,Aile Çocuk Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkan Yardımcısı Şadiye ALTIN, Araştırma - Strateji Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcıları Muhammed DEĞİRMENCİ-Atilla TAŞKIRAN, Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcıları Turan İLHAN-Etem YEŞİLYURT ,Esnaflardan Sorumlu Başkan Yardımcıları Birol YAVUZBAŞ-Sacit SALDIRIŞ , Parti Binası İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcıları Ahmet ŞAHİN-Zekeriya KAHRAMAN, İl Muhasibi Yusuf ÜSTEK ,Büyükşehir Belediyesinden Sorumlu Başkan Yardımcıları Gürşat KALE-Ali YAŞAR, Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü

Ömer AKALIN.

Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyet’inin iradesidir.

Cumhur İttifakı, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır.

Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır.

Aydın Kentimizde Cumhur İttifakı ve partimizin zaferi için, hedefimiz, “İstikrar ve Hizmet İçin, Uyumlu Yönetimle, Umutlu Geleceğe” ulaşmaktır.

“Yönetimde İstikrar, Daha Güçlü İstikbal”dir.

“Güçlü Yasama, Kararlı Yürütme, Uyumlu Belediye”dir.

Bu yolda imanımız tam, kararlılığımız net ve gayretimiz sonsuz olacaktır.

Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir.

Öz kütlesi gram tutmayanların karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz.

Bizim sağ kolumuz; efe yürekli hemşerilerimizdir, davasına sadık, liderine inanmış dava arkadaşlarımızdır.

Geçmişlerinden kopanların, gerçeklerinden savrulanların tutunacakları dal, duracakları nokta, sığınacakları güvenli liman yoktur.

-“dava arkadaşım sen yoksan bir eksiğiz” anlayış ve ahlakı inancımla kısır tartışmaları bırakıp, birleşme, bütünleşme, saflarımızı sıkılaştırma günü , bu gündür ." dedi.