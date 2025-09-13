Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma metinlerini hazırlayan Kılıç’ın bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Vefat haberini Cemil Ertem duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıç’ın vefatını duyurdu. Ertem, “Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç’ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Cenaze töreni bugün
Hamdi Kılıç’ın cenazesi, ikindi vakti Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Taziye mesajları
Kılıç’ın vefatının ardından çok sayıda AKP’li isim taziye mesajı yayımladı.