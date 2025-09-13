Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

Kılıç’ın vefatının ardından çok sayıda AKP’li isim taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıç’ın vefatını duyurdu. Ertem, “Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç’ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma metinlerini hazırlayan Kılıç’ın bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

