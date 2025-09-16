2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Almanya karşısında 88-83’lük skorla şampiyonluğu kıl payı kaçıran A Milli Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edildi.

Takımın şampiyonadaki performansını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi ve takımın başarılarını övdü.

Formalar hediye edildi

Takım kaptanı Cedi Osman ve şampiyonanın yıldız oyuncularından Alperen Şengün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a milli formayı hediye etti. Erdoğan, formayı büyük bir memnuniyetle kabul etti ve takımın Avrupa Şampiyonası’ndaki mücadelesini takdir etti.