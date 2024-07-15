Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde bulunan ve darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımız adına yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda.

Ziyarette, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakan Osman Aşkın Bak, milletvekilleri ve 15 Temmuz gazileri de bulunuyor.

An itibari ile şehitler adına okunan dualara büyük bir kalabalık ile eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan şehitler makamını ziyarette bulunuyor.

Darbe girişiminin sekizinci yıl dönümünde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Kuran-ı Kerim tilaveti hocalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okundu.

Protokolün ayrılmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı, halkın ziyaretine açılacak.