Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Haziran Salı günü CHP Genel Merkezi'ne yapacağı ziyaret öncesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündemindeki başlıklar netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretinde, Özel'in gündeminde Gezi Davası tutukluları, belediyelere kayyum atamaları, Şenyaşar Ailesi'nin adalet talebi ve diğer önemli konular yer alacak.

Gündem Başlıkları

Gezi Davası Tutukluları: Özgür Özel, Gezi Davası tutuklularının durumunu ele alacak ve hukuksuz şekilde tutulduklarını vurgulayarak Adalet Yüksek Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiğini belirtecek. Belediyelere Kayyum Atamaları: Belediyelere yapılan kayyum atamaları konusu da gündemde olacak. Özel, bu atamaların demokratik süreçlere zarar verdiğini ve yerel yönetimlerin iradesine müdahale anlamına geldiğini ifade edecek. AK Parti, İzmir ile Tel-Aviv arasındaki "kardeş şehir" kararının kaldırılmasını isteyecek Şenyaşar Ailesi'nin Adalet Talebi: Suruç'ta yaşanan Şenyaşar Ailesi trajedisinin adalet arayışı da görüşmenin önemli bir konusu olacak. Özel, ailenin yaşadığı acı olayın hukuki boyutunu ele alarak adalet talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletecek. Diğer Önemli Konular: Kobani Davası kararları, Yargıtay seçiminde yaşanan tartışmalar, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanması ve Sinan Ateş cinayeti gibi diğer önemli konular da Özgür Özel'in gündemine dahil olacak.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise Emekli Büyükelçi ve CHP Milletvekili Namık Tan eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi 2 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer almıştı. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrasında ortak açıklama yapılmamış, ancak ayrı ayrı yapılan açıklamalarda Erdoğan "siyasette yumuşama" mesajı vermiş, Özgür Özel ise diyalog zemini için kilometre taşı olarak değerlendirmişti.