Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni duyurdu. Bu proje kapsamında, ilk kez hayvancılık yapacak gençler ve kadınlara önemli teşvikler sağlanacak.

Destek paketi neler içeriyor?

Yeni teşvik paketiyle kırsalda üretimin artırılması ve hayvancılık sektörüne yeni girişimcilerin kazandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında:

2 yıl geri ödemesiz kredi: İlk kez hayvancılık yapacak kadın ve gençler, Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi kullanabilecek.

270 bin TL bakım ve besleme desteği: Devlet, hayvanların ilk yıl bakım ve besleme giderlerini karşılayacak.

Uygun maliyetli gebe büyükbaş hayvan temini: TİGEM işletmelerindeki gebe hayvanlar, uygun fiyatlarla üreticilere sunulacak.

Hayvan sigortası desteği: Devlet destekli TARSİM sigortası ile üreticilerin hayvanları güvence altına alınacak.

Veteriner ve ziraat mühendislerine özel avantajlar: Uzmanlar için hayvan sayısı limiti 15 yerine 30 olacak.

Başvuru şartları ve kredi geri ödeme planı

Kimler faydalanabilir?

İlk kez hayvancılık yapacak gençler ve kadınlar

Aile işletmeleri

Kredi ödeme planı:

2 yıl geri ödemesiz, toplamda 3 veya 5 yıl vadeli sübvansiyonlu kredi imkânı sunulacak.

Depremzedelere öncelik verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin öncelikli olarak deprem bölgesindeki üreticilere sunulacağını belirtti. “Yerli ve yeterli üretimi destekleyen bu proje, hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacak” diyerek desteklerin devam edeceğini vurguladı.