Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin teşkilat yapılanmasında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş illerinde yapılan atamalarla, bu illerin il başkanlıklarına yeni isimler getirildi. Bu değişiklikler, AK Parti'nin bölgesel teşkilat yapısında önemli bir yeniden yapılanma sürecini işaret ediyor.
Yeni il başkanları atandı
AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan yeni il başkanları şu şekilde belirlendi:
- Rize İl Başkanlığı: Yılmaz Katmer
- Şanlıurfa İl Başkanlığı: Mehmet İlhami Günbegi
- Mardin İl Başkanlığı: Mehmet Uncu
- Kahramanmaraş İl Başkanlığı: Burak Gül
Bu atamalar, AK Parti'nin yerel teşkilatlarını güçlendirmek ve bölgesel yönetimlerde daha etkin bir yapı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.
Atama açıklamasında, görevi devreden il başkanlarına teşekkür edilerek, yeni il başkanlarına başarılar dilendi. Erdoğan, geçmiş dönem il başkanlarının partinin teşkilat yapısına ve bölgesel siyasete sağladıkları katkıları vurguladı.