Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin teşkilat yapılanmasında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş illerinde yapılan atamalarla, bu illerin il başkanlıklarına yeni isimler getirildi. Bu değişiklikler, AK Parti'nin bölgesel teşkilat yapısında önemli bir yeniden yapılanma sürecini işaret ediyor.

Yeni il başkanları atandı

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan yeni il başkanları şu şekilde belirlendi:

Rize İl Başkanlığı: Yılmaz Katmer

Şanlıurfa İl Başkanlığı: Mehmet İlhami Günbegi

Mardin İl Başkanlığı: Mehmet Uncu

Kahramanmaraş İl Başkanlığı: Burak Gül

Bu atamalar, AK Parti'nin yerel teşkilatlarını güçlendirmek ve bölgesel yönetimlerde daha etkin bir yapı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Atama açıklamasında, görevi devreden il başkanlarına teşekkür edilerek, yeni il başkanlarına başarılar dilendi. Erdoğan, geçmiş dönem il başkanlarının partinin teşkilat yapısına ve bölgesel siyasete sağladıkları katkıları vurguladı.